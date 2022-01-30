Василий Ливанов назвал умершего Леонида Куравлева артистом с истинно русским характером

Москва, 30 января. Актер, сценарист и режиссер Василий Ливанов эмоционально отреагировал на смерть народного артиста РСФСР Леонида Куравлева.

Сценариста поразила новость о кончине коллеги. Ливанов признался, что был рад сыграть вместе с Куравлевым в одной киноленте.

«Боже мой! Какая беда. Леня Куравлев умер. Это замечательный русский артист. С истинно русским характером и русской школой актерской. Великолепный артист. Я рад, что мне удалось хотя бы в одном фильме с ним сняться», — сказал Ливанов в беседе с корреспондентом URA.RU.

Известность артисту принесли роли в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок», «Афоня», «Ищите женщину» и многих других. Всего он снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.

Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет. Незадолго до этого его госпитализировали в тяжелом состоянии. Дата и место прощания будут объявлены позднее.