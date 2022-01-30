Астролог Пахадиа перечислила знаки зодиака, которые никогда не признаются в неправоте

Москва, 30 января. Знаки зодиакального круга, которые никогда не признают свою неправоту и ошибки, перечислила астролог Ааста Пахадиа.

Причина такого поведения, по словам специалиста по звездам, может быть связана с их повышенным эго. У представителей таких знаков в характере заложена потребность «всегда быть совершенными», из-за этого любые ошибки они считают просто непростительными.

В первую очередь речь идет о Тельцах. Рожденные под этим знаком до конца останутся верны своей точке зрения и не признают, что где-то ошиблись.

«Тельцы — известные упрямцы. Хотя придерживаться своих решений и уметь постоять за себя может быть полезно, земным Тельцам все же следует прислушиваться к другим, когда им пытаются объяснить, почему они не совсем правы», — посоветовала Пахадиа.

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Также в список попали и Львы. Эти прирожденные лидеры ненавидят, когда им говорят, что они в чем-то не правы. При этом данный знак зодиака может легко принять обычные замечания за нападения и не заметить, что им просто пытаются помочь.

Увлечены своими идеями и убеждениями Скорпионы. Представители этого водного знака очень самоуверенные персоны. По словам астролога, чужое мнение их вряд ли переубедит или заставит передумать, пишет издание Pinkvilla.

А вот Водолеи более склонны «плыть по течению». Однако вместе с этим они умеют самостоятельно принимать решения и никого при этом не слушать. Также для Водолеев нет ничего важнее их собственной точки зрения, резюмировала Пахадиа.

По словам астрологов, февраль может значительно улучшить финансовое положение представителей пяти зодиакальных знаков. Кто-то из них сможет найти новую работу, а кому-то даже удастся начать свой бизнес.