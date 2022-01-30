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Лавров: втягивание Украины в НАТО пагубно скажется на отношениях Запада с Россией

Политика
Лавров: втягивание Украины в НАТО пагубно скажется на отношениях Запада с Россией
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 30 января. Западные государства пытаются затянуть Украину в Североатлантический альянс, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, фланг НАТО постепенно сдвигается в восточном направлении. Сейчас он находится вплотную к Украине.

«Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает», — сказал Лавров на Первом канале.

Вместе с тем российский дипломат добавил, что последствия принятия Украины в НАТО будут серьезными. Эта ситуация в значительной степени подорвет отношения между Москвой и Западом.

Ранее секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс не будет размещать свои войска на территории Украины. По его словам, такие маневры допустимы только среди стран военного блока, куда Украина не входит.

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украина нато лавров
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