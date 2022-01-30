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Политолог Золотарев заявил об утрате независимости Украины

Политика
Политолог Золотарев заявил об утрате независимости Украины
ФБА «Экономика сегодня»  /  Антон Геращенко

Киев, 30 января. Украина, став независимым государством после распада СССР в 1991 году, сегодня утратила субъектность. Такое мнение высказал киевский политолог Андрей Золотарев.

Как рассказал руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор», в августе 2021 года Украина отметила 30 лет с момента обретения независимости. Но в действительности ситуация выглядит вовсе не так радужно, как представляют власти Киева. В результате госпереворота в 2014 году Украина оказалась под управлением Запада. Все украинские элиты утратили свою субъектность.

Политолог на пальцах объяснил потерю независимости страной. По его словам, все произошло очень быстро.

Политолог Золотарев заявил об утрате независимости Украины
president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Украина утратила свою независимость по одной простой причине: потому что политика в Украине превратилась в бизнес с тысячепроцентной рентабельностью. А в бизнесе все покупается и продается, в том числе и такие вещи, которые в нормальном государстве не должны выставляться на прилавок большого базара — независимость и суверенитет», — цитирует Золотарева издание «Украина.ру».

Эксперт добавил, что на сегодняшний день олигархи стали последним оплотом украинского суверенитета. Если их «кооператив» исчезнет, то стране придет конец, заключил он.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа не станет вступать в возможный вооруженный конфликт с участием Украины. Так он прокомментировал отказ Венгрии от размещения дополнительных подразделений НАТО на территории страны.

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Все новости / Политика / Политолог Золотарев заявил об утрате независимости Украины
украина олигархи золотарев
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