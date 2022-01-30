Леонид Куравлев оставил в наследство близким квартиру в Москве и дачу

Москва, 30 января. Родственникам покойного Леонида Куравлева предстоит раздел имущества знаменитого артиста. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник оценила шансы наследников на московскую недвижимость актера.

Куравлев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Артист прославился благодаря ролям в картинах «Афоня», «Вий» и «Иван Васильевич меняет профессию» и по праву может считаться культовой фигурой в советском кино. Успешная карьера помогла Куравлеву заработать на квартиру в «Доме на набережной» — элитном жилом комплексе с видом на Москву-реку и Храм Христа Спасителя. Квартиры в таком доме оцениваются в суммы до 95 млн рублей. Последние годы артист предпочитал оставаться на собственной даче.

Адвокат Вербицкая-Линник высказалась о наследстве, которое оставил после себя Куравлев. Она объяснила, как может пройти раздел имущества.

«Если Леонид Вячеславович не оставил завещания, то имущество наследуют наследники первой очереди: дети, супруг, родители. Но поскольку родители и жена умерли, то наследство в равных долях переходит его детям (при условии, если нет завещания)», — предположила адвокат.

Вербицкая-Линник также отметила, что наследники могут отказаться от своей доли. К примеру, они могут уступить имущество внукам, передает Teleprogramma.pro.

Похороны Куравлева могут пройти на Троекуровском кладбище. Близкие артиста рассчитывают, что могила будет находиться рядом с местом захоронения его покойной супруги.