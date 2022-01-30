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Древнейший в мире цветок обнаружили в Китае

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Китайские ученые совершили прорывное открытие в изучении мезозойской эры. Они нашли доказательство существования цветов в юрском периоде.

Находку обнародовали научные сотрудники Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской Академии наук. Они продемонстрировали окаменелость, на которой четко видно очертание покрытосеменного растения.

«Бутон цветка, который мы нашли, уникален. Это целостный плод. Если бы он был разделен, то палеоботаники подумали бы, что это части разных растений. К счастью, почка и плод в окаменелости оказались на одной и той же ветке», — радуется представитель института Ван Синь.

Ученые определили, что возраст цветка составляет примерно 164 млн лет. Ван Синь признался, что сначала исследователи не поверили своему открытию. Ведь до этого в науке была признана другая парадигма.

«Общепринятая точка зрения в международном академическом сообществе предполагает, что в юрский период не было покрытосеменных растений. Не было ископаемых свидетельств. Поэтому найденные цветки — лучшее тому доказательство», — объяснил научный сотрудник.

Окаменелость была обнаружена в автономном районе на севере Китая — Внутренней Монголии. Сам бутон составляет 4,2 см в длину и два сантиметра в ширину.

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