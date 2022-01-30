Президент Израиля находится в ОАЭ с историческим визитом

Абу-Даби, 30 января. Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Главная цель поездки — укрепление связей со странами Персидского залива в период обострения региональной напряженности.

Beginning the first visit by an Israeli president in the United Arab Emirates. We were delighted and deeply moved by the warm welcome in Abu Dhabi by UAE Foreign Minister Sheikh @ABZayed. ???????????????????? pic.twitter.com/Mgpqq3vm3h — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 30, 2022

В программе визита — встреча с высокопоставленными чиновниками ОАЭ. Как отмечал Герцог, приглашение посетить Абу-Даби ему направил лично наследный принц Мухаммад бин Заид Аль Нахайян.

«Я желаю ему всего наилучшего и благодарю за мужество и смелость, за то, что он заключил мирное соглашение с Израилем и направил сигнал всему региону о том, что мир — единственная альтернатива для наших народов», — отмечал президент еврейского государства.

Также Ицхак Герцог намерен провести встречу с правителем Дубая и посетить всемирную выставку «Экспо-2020». Там 31 января он откроет «День Израиля».

The people of Israel ???????? stand with the UAE ????????. President @Isaac_Herzog and his wife Michal will visit Abu Dhabi on Sunday, at the gracious invitation of Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed. pic.twitter.com/cwue70f8dg — Avi Kaner ابراهيم אבי (@AviKaner) January 25, 2022

Эта поездка Герцога является исторической, поскольку стала первым официальным визитом президента Израиля в монархию Персидского залива. Она проходит спустя месяц после того, как Нафтали Беннет стал первым израильским премьер-министром, посетившим ОАЭ.

Во время визита главы правительства еврейского государства в прошлом месяце ключевыми стали темы как налаживания взаимовыгодного сотрудничества, так и продолжающиеся переговоры по иранской ядерной сделке. ОАЭ и Израиль разделяют обеспокоенность по поводу развития ядерной программы Исламской республики и действий союзнических сил Тегерана в регионе.

Israel should act preemptively against Houthis to avoid attacks - expert

The rebel militia group in Yemen recently upped the ante by attacking the UAE, which has caught Israel's attention.https://t.co/3X3heEV1mB — Al Al (@AlAl60197295) January 27, 2022

Так, например, ОАЭ являются одной из сторон йеменского конфликта, выступая на стороне правительства Мансура Хади вместе с Саудовской Аравией. При этом противостоящее им движение «Ансар Аллах», как считается, пользуется поддержкой Ирана. В свете очередного обострения в Йемене и новых нападений хуситов на объекты на территории Эмиратов Израиль 18 января предложил Абу-Даби поддержку в сфере безопасности и разведки для предотвращения дальнейших атак беспилотников со стороны повстанцев.

К слову, еще несколько лет назад подобный диалог Израиля и ОАЭ вряд ли мог бы быть возможным. Отношения между странами нормализовались лишь в 2020 году — после подписания «Авраамских соглашений». Эта сделка была заключена при посредничестве США и ознаменовала установление дипломатических контактов Израиля с Эмиратами, а затем и с прочими арабскими странами региона — Бахрейном, Суданом и Марокко.