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Президент Израиля находится в ОАЭ с историческим визитом

Весь мир
Президент Израиля находится в ОАЭ с историческим визитом
wikipedia.org  /  אלעד ברמי Elad Brami - אלעד ברמי Elad Brami / CC BY-SA 4.0

Абу-Даби, 30 января. Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Главная цель поездки — укрепление связей со странами Персидского залива в период обострения региональной напряженности.

В программе визита — встреча с высокопоставленными чиновниками ОАЭ. Как отмечал Герцог, приглашение посетить Абу-Даби ему направил лично наследный принц Мухаммад бин Заид Аль Нахайян.

«Я желаю ему всего наилучшего и благодарю за мужество и смелость, за то, что он заключил мирное соглашение с Израилем и направил сигнал всему региону о том, что мир — единственная альтернатива для наших народов», — отмечал президент еврейского государства.

Также Ицхак Герцог намерен провести встречу с правителем Дубая и посетить всемирную выставку «Экспо-2020». Там 31 января он откроет «День Израиля».

Эта поездка Герцога является исторической, поскольку стала первым официальным визитом президента Израиля в монархию Персидского залива. Она проходит спустя месяц после того, как Нафтали Беннет стал первым израильским премьер-министром, посетившим ОАЭ.

Во время визита главы правительства еврейского государства в прошлом месяце ключевыми стали темы как налаживания взаимовыгодного сотрудничества, так и продолжающиеся переговоры по иранской ядерной сделке. ОАЭ и Израиль разделяют обеспокоенность по поводу развития ядерной программы Исламской республики и действий союзнических сил Тегерана в регионе.

Так, например, ОАЭ являются одной из сторон йеменского конфликта, выступая на стороне правительства Мансура Хади вместе с Саудовской Аравией. При этом противостоящее им движение «Ансар Аллах», как считается, пользуется поддержкой Ирана. В свете очередного обострения в Йемене и новых нападений хуситов на объекты на территории Эмиратов Израиль 18 января предложил Абу-Даби поддержку в сфере безопасности и разведки для предотвращения дальнейших атак беспилотников со стороны повстанцев.

К слову, еще несколько лет назад подобный диалог Израиля и ОАЭ вряд ли мог бы быть возможным. Отношения между странами нормализовались лишь в 2020 году — после подписания «Авраамских соглашений». Эта сделка была заключена при посредничестве США и ознаменовала установление дипломатических контактов Израиля с Эмиратами, а затем и с прочими арабскими странами региона — Бахрейном, Суданом и Марокко.

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