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Стоимость квартир в российских новостройках выросла за январь на 2%

Экономика
Стоимость квартир в российских новостройках выросла за январь на 2%
pixabay.com  /  Kseniya020203

Москва, 30 января. Средняя стоимость первичной недвижимости в 16 крупнейших городах России выросла за январь на 2% относительно цен декабря 2021 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН.

По информации компании, средняя цена квадратного метра достигла 118,4 тысячи рублей. Эксперты полагают, что рост цен в большей степени вызван сокращением объема дешевых квартир на рынке, а не индексацией стоимости отдельных объектов.

Как свидетельствуют данные ЦИАН, наиболее значительное повышение цен наблюдалось в Челябинске, где среднее значение выросло сразу на 7%. Высокие темпы роста также отмечены в Санкт-Петербурге и Казани. Цены на квартиры в новостройках увеличились там на 6%.

Представители рынка жилья рассчитывают, что в 2022 году рост стоимости жилья замедлится. При этом, они считают, что покупательский спрос останется стабильным, а барьерами для застройщиков будут выступать лишь увеличение предложения и стагнация реальных доходов граждан.

Аналитик Алексей Гальцев ранее сообщил, что девелоперы на фоне роста ипотечных ставок начнут чаще предлагать покупателям скидки и акции. Специальные предложения также ожидаются и на вторичном рынке недвижимости.

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жилье недвижимость статистика
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