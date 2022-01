Власти Сомали переключились на политическое соперничество вместо разрешения водного кризиса

Могадишо, 30 января. Практически двухлетнее отсутствие дождей в большинстве районов Сомали привело к сильной засухе, вызвавшей острую нехватку продуктов и воды. Почти 245 тысяч сельских жителей потеряли пастбища, скот и вынужденно покинули дома в поисках пропитания. Совокупно пострадали более 3,2 миллиона человек.

Так, грузовик с пятью тысячами литров питьевой жидкости приехал в деревню Омаха, расположенную в 50 километрах к северо-востоку от города Беледвейн в центральной части Сомали. Примечательно, что регион находится в долине реки Шебелле, где остались лишь участки сухого русла на всем пути от высокогорья Эфиопии.

«За воду заплатили родственники в Соединенном Королевстве, которые перечислили деньги, покрывшие стоимость этого наполненного грузовика», — отметил местный житель.

Согласно анализу Матрицы отслеживания перемещений (DTM) Международной организации по миграции (МОМ), ухудшение условий может привести к тому, что уже к апрелю более миллиона человек сменят место проживания.

Скважины пересохли, а цены на основные товары сделали продукты недоступными для большинства людей. Пострадавшие общины нуждаются в срочной помощи, особенно мигранты и внутренне перемещенные лица, которых в Сомали насчитывается 2,9 миллиона.

Учитывая отсутствие сезонов дождей, которое привело к борьбе за пастбища и источники воды, также ожидается, что уже к марту 2022 года покинут дома 255 тысяч человек. При этом Детский фонд ООН о гуманитарной ситуации в Сомали еще в октябре 2021-го отмечал, что 3,5 миллиона граждан столкнулись с острой нехваткой продовольствия, в то время как 2,6 миллиона остались без питьевой жидкости.

Несмотря на кризисную реальность, сомалийские лидеры переключились на соперничество за места в парламенте и президентский пост. В Галмудуге, Джубаленде, Пунтленде, Сомалиленде и Юго-Западном Сомали политически мотивированные столкновения заняли центральное место, отодвинув решение серьезной проблемы.

При этом избирательный процесс длится уже год, но за это время назначили лишь 54 сенатора и небольшое количество законодателей Народной палаты, а для перехода к президентским выборам нужен объединенный и приведенный к присяге парламент. Поскольку борьба за власть продолжилась, проблемы, связанные с засухой, стали второстепенными.

Активисты из Могадишо призвали правительство отложить избирательный процесс и заняться отсутствием воды, голодом. Согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, засуха уже затронула 57 из 74 официально перечисленных районов Сомали, угрожая 2,5 миллиона человек.

Ранее Национальная консультативная конференция постановила не только возобновить приостановленные парламентские и президентские выборы, но и завершить голосование в течение 40 дней, начиная с 15 января по 25 февраля.

The Government of Somalia has declared a state of emergency following deteriorating drought conditions that could displace over 1 million people by April.



Urgent assistance is needed to save lives, mitigate further displacement, & reduce food insecurity: https://t.co/Wi2Z5eEDWH pic.twitter.com/UDzPUX0w24