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Актриса Лариса Лужина призналась, что надеялась на выздоровление Леонида Куравлева

Общество
Актриса Лариса Лужина призналась, что надеялась на выздоровление Леонида Куравлева
кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Москва, 30 января. Актриса Лариса Лужина прокомментировала новость о смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева.

Лужина поблагодарила судьбу за то, что ей удалось сыграть с Куравлевым в нескольких картинах. Актриса рассказала, что надеялась на восстановление здоровья коллеги, так как недавно ему сделали операцию.

«У меня остались только хорошие воспоминания. Он гениальный артист и очень хороший партнер. Он безумно органичен, очень достоверен, он с юмором, очень добрым был. Он, правда, не был рубаха-парнем, не раскрывал всю свою душу, но с ним все равно было очень хорошо общаться, очень уютно было с этим человеком», — поделилась воспоминаниями артистка с РЕН ТВ.

О смерти народного артиста РСФСР стало известно 30 января. Источник из окружения актера сообщил ФАН, что близкие хотят похоронить его на Троекуровском кладбище, где покоится супруга Куравлева, которую он всю жизнь любил.

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смерть куравлев лужина
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