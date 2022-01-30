Новейший аналог «кукурузника» Ан-2 совершил первый полет

Екатеринбург, 30 января. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил о проведении первого полета легким самолетом ЛМС-901 «Байкал».

Легкий многоцелевой летательный аппарат ЛМС-901 «Байкал» впервые совершил полет, констатировали в Минпромторге России.

Данное воздушное средство было разработано предприятием «Байкал-Инжиниринг». Фирма подписала договор с министерством о строительстве перспективного судна местных линий. Предполагается, что «Байкал» заменит в будущем более старые Ан-2.

ЛМС-901 взлетел в ходе «тест-драйва» с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Современный «кукурузник» летел на высоте 500 метров, а его полет продлился 25 минут. Пилотировал аппарат летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев. Он специально прибегнул к использованию маневров, которые позволяют проверить устойчивость, а также управляемость самолета.

«Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме», — оставил свой комментарий после полета Лаврентьев.

«Байкал» летом показывали общественности в ходе выставки МАКС-2021. Преемник культового Ан-2, он выделяется большей скоростью и меньшими габаритами, причем способен более долго находиться в воздухе без дозаправки.