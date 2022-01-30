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Актер Сергей Никоненко не смог сдержать слез из-за новости о смерти Леонида Куравлева

  /   Обновлено: 30 января 2022 13:45
Общество
Актер Сергей Никоненко не смог сдержать слез из-за новости о смерти Леонида Куравлева
wikipedia.org  /  Игорь Верещагин / CC BY-SA 4.0

Москва, 30 января. Народный артист РСФСР Сергей Никоненко заявил, что актер Леонид Куравлев ни с кем не общался последние пять лет.

Никоненко прокомментировал новость о смерти Куравлева, с которым они были знакомы долгие годы. Актер признался, что он постоянно поддерживал с ним связь.

«Мне уже рассказали. Я нахожусь в Екатеринбурге. У меня через три часа спектакль. Плачу, одно слово. Долгие годы мы были знакомы, но последние пять лет он ни с кем не общался, не только со мной», — сказал Никоненко «Звезде».

Свои последние дни легендарный артист провел в московском хосписе имени Миллионщиковой. Причиной смерти послужила остановка сердца.

О кончине Куравлева стало известно 30 января. Источник из окружения актера сообщил ФАН, что близкие хотят похоронить артиста на Троекуровском кладбище, где покоится его супруга, которую он всю жизнь любил.

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