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Дружинина назвала Куравлева самым положительным человеком в своей жизни

Общество
Дружинина назвала Куравлева самым положительным человеком в своей жизни
Global Look Press  /  Комсомольская Правда/Global Look Press

Москва, 30 января. Народная артистка России Светлана Дружинина выразила соболезнования в связи с кончиной актера Леонида Куравлева.

Дружинина поделилась исключительно положительными воспоминаниями о Куравлеве. Она уверено заявила, что более надежного партнера на съемочной площадке у нее никогда не было.

«Он запомнился очень хорошим человеком. Самый положительный человек, которого я когда-либо знала. Большой артист! <...> Они никогда не подводил никого! Мы вместе учились, много совместно отрывков играли из русской классики и зарубежной. Иногда партнеры подводят, а он всегда был готов! Никогда не опаздывал, всегда был внимателен», — сказала режиссер в беседе с Daily Storm.

30 января стало известно о смерти народного артиста РСФСР. Источник из окружения актера сообщил ФАН, что близкие хотят похоронить Куравлева на Троекуровском кладбище, где покоится его супруга, которую он всю жизнь любил.

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