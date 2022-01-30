Дружинина назвала Куравлева самым положительным человеком в своей жизни

Москва, 30 января. Народная артистка России Светлана Дружинина выразила соболезнования в связи с кончиной актера Леонида Куравлева.

Дружинина поделилась исключительно положительными воспоминаниями о Куравлеве. Она уверено заявила, что более надежного партнера на съемочной площадке у нее никогда не было.

«Он запомнился очень хорошим человеком. Самый положительный человек, которого я когда-либо знала. Большой артист! <...> Они никогда не подводил никого! Мы вместе учились, много совместно отрывков играли из русской классики и зарубежной. Иногда партнеры подводят, а он всегда был готов! Никогда не опаздывал, всегда был внимателен», — сказала режиссер в беседе с Daily Storm.

30 января стало известно о смерти народного артиста РСФСР. Источник из окружения актера сообщил ФАН, что близкие хотят похоронить Куравлева на Троекуровском кладбище, где покоится его супруга, которую он всю жизнь любил.