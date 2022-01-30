Сосновский объяснил, как Нуланд грязной шуткой ненароком ускорила запуск «Северного потока — 2»

Берлин, 30 января. Глупая антироссийская шутка Виктории Нуланд сыграла против США и всех противников «Северного потока — 2» в целом.

Несколько дней назад заместитель госсекретаря США в беседе с журналистами пошутила, что неплохо было бы, если по «Северному потоку — 2» будут качать водку. В том же разговоре она добавила, что «СП-2» пока не сертифицирован и неизвестно, когда он будет запущен, если это вообще когда-нибудь произойдет. Скорее всего американский дипломат хотела таким образом принизить значимость и важность российского газопровода для Европы и особенно для Германии. В итоге она добилась прямо противоположного эффекта, сама того не понимая, лишь ускорив запуск «Северного потока — 2».

О реакции немцев на грубый выпад Нуланд и наиболее вероятных последствиях ее шутки подписчикам YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал немецкий политолог, главный редактор издания World Economy Александр Сосновский, подчеркнув, что в Германии такие шутки не проходят.

Global Look Press / Stefan Sauer/dpa

«Немцы над этой шуткой не посмеялись, а скорее оскорбились. Причем до глубины души. И вообще подобного рода грязные шутки уже переходят все границы, и они очень схожи с требованиями бывшего посла Гренеля, который постоянно требовал от немцев увеличить расходы, поскольку «мы над вами держим наш ядерный зонтик». Нуланд не очень жалуют в Германии. Обратите внимание, что она здесь очень редко бывает. Немцы имеют такую привычку — они смотрят на то, что говорят первые лица, ну а когда лица второго ряда вроде Нуланд позволяют себе подобного рода шутки, в Германии это воспринимается в лучшем случае как подтверждение некомпетентности, а в худшем — как прямое оскорбление. Вообще нужно сказать спасибо Вике Нуланд, потому что такими дикими выпадами она только сближает Германию с Россией и дает немцам четкое понимание того, что да, «Северный поток — 2» нужно делать. Она вряд ли понимает что своими шутками лишь ускоряет запуск «СП-2», — иронично отметил политолог.

Также немцы крайне негативно отнеслись к словам той же Нуланд о блокировке «Северного потока — 2» со стороны США. Она отметила, что, если Берлин будет долго сомневаться, Вашингтон поможет заблокировать сертификацию и, соответственно, запуск газопровода. Этими высказываниями замгоссекретаря лишь усугубила ситуацию, испорченную до этого неуместной шуткой. Чем чаще американцы будут намекать на управление решениями немецких политиков в той или иной сфере, тем быстрее ФРГ избавится даже от намеков на политическую зависимость от США. Немцы не потерпят настолько грубого вмешательства в свои внутренние дела, особенно когда это так нарочито выставляют напоказ. Так что Виктория Нуланд и ее коллеги из Госдепа с такой позицией на самом деле работают над сближение Германии с Россией и полный отрыв от США.

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