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Валентина Талызина рассказала, как Куравлев и Данелия сработались на съемках «Афони»

Общество
Валентина Талызина рассказала, как Куравлев и Данелия сработались на съемках «Афони»
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 30 января. Актриса Валентина Талызина почтила память покойного актера Леонида Куравлева. Артистка вспомнила о таланте советской кинозвезды и его работе над картиной «Афоня».

Леонид Куравлев скончался в возрасте 85 лет. Артист прославился благодаря ролям в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня», где он сыграл главную роль. Валентина Талызина призналась, что кинозвезда мгновенно сработался с режиссером Георгием Данелией.

«Они работали с Данелией просто взадых, они понимали друг друга. Когда снимали фильм «Афоня», они просто вцепились друг в друга и делали вот этот образ. Это было потрясающе, смотреть на них. Они поддерживали друг друга, смеялись. Леня был великолепный», — поделилась актриса.

Талызина также назвала Куравлева очень талантливым актером и вспомнила его студенческое прошлое. По словам артистки, весь курс с любовью относился к артисту, передает телеканал «360».

Причиной смерти Куравлева стала остановка сердца. Незадолго до этого актера перевели из больницы в хоспис после лечения пневмонии.

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смерть талызина куравлев
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