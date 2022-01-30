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Актер Сергей Селин о Леониде Куравлеве: Его природный оптимизм вселял надежду и веру в лучшее

Общество
Актер Сергей Селин о Леониде Куравлеве: Его природный оптимизм вселял надежду и веру в лучшее
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей / Степан Яцко / Global Look Press / Anatoly Lomokhov

30 января 2022 года скончался известный советский и российский актер Леонид Куравлев. Легендарный артист, которому было 85 лет, в начале года был госпитализирован с подозрением на коронавирус, после чего у него выявили поражение мозга. Больше всего он запомнился зрителям по ролям мошенника Жоржа Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и сантехника Афанасия из комедии «Афоня». В беседе с корреспондентом ФАН актер Сергей Селин поделился своими чувствами, вызванными утратой великого коллеги.

«С каждым его появлением на экране появлялись и улыбки на наших лицах, — вспоминает Селин. — Его природный оптимизм всегда вселял надежду и веру в лучшее. При этом следует отметить, что роли Куравлева всегда были разноплановыми! Не то чтобы сыграл что-то одно и с этим образом всю жизнь ассоциировался — нет, он всегда был разным!»

«С каждым его появлением на экране появлялись и улыбки на наших лицах»: актер Селин почтил память Куравлева
кадр из фильма «мы нижеподписавшиеся» /

Артист заявил, что своим талантом Куравлев невероятно обогатил классику мирового кино.

«Его стопроцентно будут помнить еще очень и очень долгие годы, — убежден собеседник ФАН. — Ведь он был любимчиком миллионов людей, передавших свою любовь к его персонажам своим собственным детям и внукам! Это была настоящая звезда советского и российского кино. Вечная память!»

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