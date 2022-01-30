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Олимпийский чемпион Далалоян завершил спортивную карьеру

Спорт
Олимпийский чемпион Далалоян завершил спортивную карьеру
ТАСС  /  Бобылев Сергей

Москва, 30 января. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян решил завершить спортивную карьеру в возрасте 25 лет.

В своем Instagram-аккаунте российский гимнаст написал, что пришло время подумать о себе и семье.

«Всегда приходит время принятия решения, на двух стульях не усидишь. Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство полета, это незабываемые годы! Но, наверно, пора бы уже приземлиться, наверное, пора подумать не о себе. Мой смысл жизни, моя душа, моя вселенная — это моя семья! Семья на первом месте! Хочу посвящать себя им», — объяснил Далалоян.

Напомним, Далалоян является олимпийским чемпионом токийских ОИ-2020 в команде, трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

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спорт гимнастика Артур Далалоян
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