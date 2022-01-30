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Астролог Холодницкий назвал февраль 2022 года хорошим периодом для любых начинаний

Общество
Астролог Холодницкий назвал февраль 2022 года хорошим периодом для любых начинаний
nasa.gov

Москва, 30 января. Массовая истерия и нервозность начала этого года скоро подойдут к концу. Экстрасенс и астролог Денис Холодницкий пообещал, что скоро начнется период, благотворный для любых начинаний.

Эксперт рассказал, что ретроградные движения Венеры и Меркурия в скором времени завершатся. Поэтому уже 3 февраля жизнь многих людей наладится. Общество станет более сдержанным и осторожным, что положительно отразиться на всех.

«Человек старается принимать решения более обдуманно. Меркурий в Козероге склоняет человека придерживаться проверенных методов, а не новаторских», — пояснил астролог в интервью с 5-tv.ru.

Астролог Холодницкий назвал февраль 2022 года хорошим периодом для любых начинаний
pixabay.com /

Также специалист напомнил, что Сатурн — планета суровая и холодная. Она награждает лишь дисциплинированных, трудолюбивых и законопослушных людей. Холодницкий уверен, что наступает прекрасное время для рутинной работы.

«Хорошо строить планы, особенно в отношении карьеры и бизнеса. Хорошее время, чтобы пройти курсы повышения квалификации или освоить новый навык. Самые трудолюбивые и серьезные, непременно получат награду от планет», — отметил он.

Кроме того, наступивший 2022-й астрологи назвали годом «трех двоек», которые в сумме дают шесть. Эти цифры означают Луну и Венеру, женское начало. Год станет испытанием для всего человечества.

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венера меркурий астролог
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