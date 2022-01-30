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Концерн Isuzu готовит к российской премьере внедорожник MU-X

  /   Обновлено: 30 января 2022 13:32
Экономика
Концерн Isuzu готовит к российской премьере внедорожник MU-X
isuzu.ru  /  АО «ИСУЗУ РУС»

Токио, 30 января. Первая японская автомобилестроительная компания анонсировала появление на рынке РФ нового внедорожника.

Автопроизводитель из Японии представил новые подробности о своем паркетнике MU-X, который будет поставляться в Россию. Известно, что модель получит двигатель мощностью 190 л.с. объемом три литра, который будет работать в паре с АКПП на шесть передач, подключаемым полным приводом и блокировкой заднего дифференциала.

Ходовая часть машины, а также ее рама были унифицированы с пикапом марки D-Max. Однако модель MU-X имеет пружинную заднюю подвеску, а также дисковые тормоза. D-Max же может похвастаться только рессорами и барабанными механизмами.

Отечественные автолюбители смогут выбрать из двух доступных комплектаций под названиями Comfort и Premium Safety. Обе включают двухзонный климат-контроль, комплект электронных водительских ассистентов и функцию запуска мотора в удаленном режиме.

Старт продаж намечен на 1 марта. На данный момент ценник на машину не объявлен, однако представители корпорации из Японии отметили, что максимальная вариация MU-X будет дешевле 4 млн рублей.

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россия авто isuzu внедорожник Mu-X
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