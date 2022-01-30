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Морские порты Азова и Феодосии получат новые территории

  /   Обновлено: 30 января 2022 13:31
Экономика
Морские порты Азова и Феодосии получат новые территории
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Иванова

Москва, 30 января. Территории морских портов Феодосия в Крыму и Азов в Ростовской области увеличатся путем включения в них новых участков. Об этом распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На новом участке порта Азов появится терминал для приемки и отгрузки зерновых грузов и растительных масел. Он также станет использоваться заводом по переработке льняного семени и выпуску льняного масла, строящемся в Ростовской области. В порту Феодосия планируется возвести новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующая работа проводится в рамках федерального проекта «Развитие морских портов». Он включается в транспортную часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Морские порты России в 2021 году нарастили оборот грузов на 1,7% относительно предыдущего года. Такие данные приводятся на сайте Росморречфлота.

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