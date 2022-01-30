«Я иду искать!»: кто и зачем загоняет украинцев в бомбоубежища

Мэр Киева Виталий Кличко потребовал от украинского правительства внести изменения в административный кодекс Украины, призвав принять положение об исключительных полномочиях местных органов власти на случай «возможной агрессии со стороны России». Говоря проще — выделить дополнительные бюджетные средства для формирования «батальонов самообороны» и создание масштабной сети бомбоубежищ в каждом городском квартале и каждом сельском районе по всей Незалежной. Вне зависимости от того, прислушается ли официальный Киев к призыву киевского градоначальника, упомянутая идея уже находит свое применение во многих украинских регионах. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Несколько дней назад руководство одной из школ Запорожья призвало учеников закупить свечи «на случай вторжения Москвы». Дескать, плановые занятия в скором времени будут проводиться исключительно в школьном подвале, превращенном в импровизированное бомбоубежище.

«Подвал не электрифицирован, необходимы альтернативные источники освещения», — отмечалось в документе, подписанном директором учебного заведения.

Эта история стала достоянием гласности после того, как целесообразность проведения таких занятий поставили под сомнение представители родительского комитета.

«Примерно 30 человек в подвале при горящих свечах задохнутся в таком «убежище» за 20 минут — этого добиваются наши «патриотически настроенные педагоги?» — вопрошают мало-мальски образованные родители.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Ответ директора школы поражает своей парадоксальностью:

«Зато мы спасем детей от [российского] нападения».

При этом, по некоторым данным, администрация Запорожья, не дожидаясь соответствующих указаний из Киева, принялась активно готовить население к возможным «бомбардировкам со стороны «страны-агрессора». Руководителям нескольких местных предприятий было рекомендовано провести «обучение населения использованию бомбоубежищ и прочих укрытий».

«Мы были вынуждены оставить свою работу, чтобы в течение трех часов выслушивать пламенные речи людей в засаленном камуфляже о необходимости защиты от «Московии», — заявил в доверительной беседе с корреспондентом ФАН сотрудник крупного запорожского завода Александр. — Не проще ли в таком случае выделить деньги на дополнительную подготовку украинской армии?»

Не проще, предположили и в других регионах Украины. В частности — в небольшом городке в Сумской области, расположенном неподалеку от границы с Российской Федерацией, работники одного из немногочисленных оставшихся на плаву предприятий трижды в неделю проводят по несколько часов в соответствующих импровизированных «укрытиях». Вой сирены отправляет в бомбоубежища (или по домам — кому как больше нравится) даже некоторых специалистов экстренных служб.

Власти отдельных регионов соседней Черниговской области проявляют определенную «гуманность». Администрация заранее предупреждает граждан о планируемой «эвакуации» и предлагает родителям заранее забрать своих чад из детсадов и школ. Самим же взрослым впоследствии предлагается пройти тест на знание местонахождения ближайших бомбоубежищ.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

А вот здесь активисты так называемой «гражданской территориальной самообороны» (ТС), занимающиеся указанным «информационным обеспечением», явно нарушают основные права и свободы человека.

«Моего клиента в буквальном смысле этого слова поймали на улице люди из ТС и заставили найти какой-то подвал, где якобы можно спрятаться на случай мифической бомбежки, — сказал Федеральному агентству новостей адвокат Владимир Боровой. — Клиент опоздал на важную встречу, но его «патриотически настроенных» обидчиков это мало волновало. В довершении ко всему они пообещали, что игра под кодовым названием «Я иду искать», когда гражданин по первому вою сирены или призыву представителей полувоенных структур бросается либо в окопы, либо в укрытие, станет повсеместной».

Дальше — больше. В ряде районов Киева активисты ТС настоятельно рекомендовали местным жителям собирать «тревожные чемоданы» — пакеты с документами, вещами и продуктами первой необходимости. Предполагается, что в ближайшее время в украинской столице будут проведены специальные учения.

Результаты подобных «учений» на периферии не заставили себя ждать. В Киевской и Житомирской областях после общения в закрытых помещениях коронавирусом COVID-19 заразились тысячи людей.