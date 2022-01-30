Мэтт Ривз рассказал, почему отказался от сценария Бена Аффлека для «Бэтмена»

Вашингтон, 30 января. Режиссер Мэтт Ривз решил не использовать сюжет актера и сценариста Бена Аффлека для боевика «Бэтмен».

Студия Warner Bros. предложила постановщику текст, который он не принял. Режиссер отметил, что у Аффлека, который уже сыграл роль супергероя, прослеживался верный взгляд на историю и раскрытие персонажа. Несмотря на это, создатель «Монстро» хотел снять именно свое кино и немного в другом жанре.

«Я прочитал текст, который у них был, и он показался мне абсолютно пригодным для экранизации. Там было очень много действия и глубокая связь с уже существующей киновселенной, с главными действующими лицами из других фильмов и комиксов. Я просто понял, что сценарий был не таким, какой нужен именно мне», — пояснил режиссер американскому изданию The Wrap.

Ранее в Сети появился ролик, на котором представлен небольшой фрагмент из кинокомикса. Сама кинолента будет представлена в марте 2022 года.