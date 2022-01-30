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Друг Арниса Лицитиса рассказал о латвийской пенсии актера

Общество
Друг Арниса Лицитиса рассказал о латвийской пенсии актера
Global Look Press  /  Lev Ilyin/Global Look Press

Рига, 30 января. Друг латвийского актера Арниса Лицитиса рассказал, какой размер пенсии был у звезды фильма «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь».

Товарищ Лицитиса сообщил, что помогал актеру по дому. Он убирал комнаты, выносил мусор, стирал белье. Также друг поделился информацией о размере пенсионных выплат, которые артист получал ежемесячно.

«У него пенсия была не очень большая – евро 600 где-то. У нас государство две пенсии оплачивает сразу, когда человек умер», — отметил друг Лицитиса в передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Сегодня близкие и поклонники простились с Лицитисом. Коллега Лицитиса Мартиньш Вилсон отметил, что артист был лютеранином, поэтому его кремировали. Прах артиста похоронили в Риге.

Известность актеру принесла роль в фильме «Узник замка Иф». Лицитис скончался 21 января в возрасте 76 лет.

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