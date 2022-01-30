Немецкий Mercedes заморозил прием заказов на Gelandewagen

Берлин, 30 января. Автомобилестроительная компания из Германии решила временно прекратить принимать заказы на обновленный внедорожник G-Class. Об этом пишет издание Automobilewoche.

Автопроизводитель Mercedes-Benz временно не будет принимать новые заявки на актуальную генерацию G-Class. Отмечается, что данное решение связано с повышенным спросом на модель. Популярность «гелика» настолько возросла, что заводы в Граце не могут справиться с поступающими заказами вовремя.

Известно, что очередь на получение внедорожника стала уже чрезмерно большой. В 2021 году легендарный G-Class обновил рекорд продаж за всю историю своего присутствия на глобальном рынке (машина впервые была создана в 1979 году). По всей планете автомобиль купили в количестве 41 174 модели, а 2107 машин ушло в Россию.

Концерн остановил прием заказов на территории Германии 17 января. Автоэксперты пишут, что это было сделано неожиданно, а местные дилер-центры просто поставили перед фактом.

В настоящее время последнее поколение G-Class предлагается в России в четырех вариациях. Автолюбители могут выбрать между дизельными и бензиновыми модификациями. Все силовые агрегаты машины работают на полном приводе и с АКПП. Стандартная комплектация G 350d продается по цене от 12,3 млн рублей.

Недавно в Сети появились первые шпионские снимки Mercedes-Benz CLE-Class. Пока что остаются неизвестными технические характеристики экземпляра.