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Хавбек ЦСКА Ахметов пожелал «армейцам» войти в тройку лучших команд РПЛ

Спорт
Хавбек ЦСКА Ахметов пожелал «армейцам» войти в тройку лучших команд РПЛ
ТАСС  /  Терещенко Михаил

Москва, 30 января. Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал, чего желает «армейцам» во второй части сезона-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ).

Хавбек пожелал своей команде выдать результативную весну и войти в топ-3 лидеров чемпионата страны.

«Что хочу пожелать себе и ЦСКА в этом сезоне? Выдать хорошую, результативную весну, в Кубке добраться как минимум до финала, сыграть там. В чемпионате — войти в тройку. Показывать достойную игру и радовать болельщиков. Мы за последние годы выиграли только Суперкубок. Хочется взять еще трофей и вновь ощутить эмоции, которые были 3,5 года назад», — передает клубная пресс-служба слова Ахметова.

Напомним, после 18 матчей российского чемпионата подопечные Алексея Березуцкого идут на четвертой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 30 очков.

Ранее сообщалось, что хавбек французского «Лилля» Шека может продолжить карьеру в ЦСКА. «Армейцы» вступили в переговоры по трансферу 27-летнего футболиста.

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футбол цска рпл Ильзат Ахметов
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