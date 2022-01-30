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NI: Тайваню не стоит полагаться на американские F-16 в случае войны с Китаем

Армия
NI: Тайваню не стоит полагаться на американские F-16 в случае войны с Китаем
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 30 января. Американские истребители F-16 вряд ли помогут Тайваню в случае полномасштабного конфликта с Китаем, считают аналитики из США.

В публикации американского издания The National Interest (NI) говорится, что в 2001 году Тайвань попросил американцев продать ему 66 самолетов F-16C и F-16D, чтобы заменить старые истребители. В скором времени Тайбэй может получить их в свое распоряжение, однако эксперты убеждены, что не стоит полагаться на эти боевые машины в случае войны с КНР.

Отмечается, что Тайвань разработал новую стратегию обороны острова, согласно которой он намерен использовать свои сильные стороны и атаковать китайских военных в самый неожиданный момент. Главная роль в обновленной доктрине отведена крупным кораблям, которые вооружены ракетами Hsiung Feng.

Подчеркивается, что на берегу неприятеля должны встретить минные заграждения и сухопутные силы. На плечи ВВС страны ляжет борьба с китайской авиацией в связке с системами ПВО. Аналитики объяснили, что при такой концепции истребители не самый важный элемент обороны. Именно поэтому американские F-16 не спасут Тайвань в конфликте с Китаем.

Ранее сообщалось, что США могут продать Турции партию своих истребителей F-16. Американцы готовы пойти на сделку ради усиления Североатлантического альянса в Черном море.

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китай f-16 истребители тайвань
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