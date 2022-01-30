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Соседка Воронковой рассказала, что у актрисы слезла кожа при пожаре

Общество
Соседка Воронковой рассказала, что у актрисы слезла кожа при пожаре
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 30 января. Заслуженная артистка России Вера Воронкова сильно пострадала во время несчастного случая.

Трагедия в квартире актрисы случилась в ночь с 18 на 19 января. Сын Воронковой рассказал, как сейчас себя чувствует артистка.

«Лицо, руки, спина (пострадали). Но, главное, у нее с руками проблемы. Остальные тоже пострадали части, но там самое серьезное на руках. Ей каждый день делают перевязки, смотрят на состояние кожи», — сообщил наследник в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Очевидцем случившегося стала и соседка звезды фильма «Дневник его жены» Мария Маслякова. Женщина видела, как выводили актрису из загоревшейся квартиры.

«Голова, шея, с рук у нее, по-моему, кожа слезала», — рассказала Маслякова.

Пожар в квартире Воронковой произошел из-за короткого замыкания проводки. В прессе писали, что причиной стала загоревшаяся елка, на которую прыгнула кошка.

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