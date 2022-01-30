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Модель Гарриет Робсон обвинила нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда в насилии

Общество
Модель Гарриет Робсон обвинила нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда в насилии
TACC  /  PA Wire / Zac Goodwin

Лондон, 30 января. Модель Гарриет Робсон, возлюбленная нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Мэйсона Гринвуда, обвинила партнера в физическом насилии.

Пострадавшая на своей личной странице в Instagram опубликовала снимки, на которых видны кровоподтеки на ее лице, а также синяки на руках и ногах.

«Для всех, кто хотел знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной», — написала Робсон в своем микроблоге.

Англичанин уже не в первый раз оказался замешан в скандальных историях. В сентябре 2020 года спортсмен вместе с Филом Фоденом бурно отпраздновал свой вызов в сборную, пригласив в отель двух исландских девушек — в тот момент в стране действовали серьезные ограничительные меры на фоне пандемии COVID-19. Позже английские СМИ нашли видео Гринвуда, на котором он надувал воздушный шарик при помощи баллона, а после вдыхал оксид азота.

Напомним, футболист выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В нынешнем сезоне 20-летний игрок принял участие в 18 матчах английской премьер-лиги, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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