Ему следовало дать звание Героя Советского Союза: Андрей Ургант назвал лучшую роль Леонида Куравлева

30 января 2022 года скончался известный советский и российский актер Леонид Куравлев. Легендарному артисту было 85 лет. В начале месяца его госпитализировали с подозрением на коронавирус, а позднее выявили поражение мозга. Куравлев больше всего запомнился зрителям по ролям сантехника Афанасия из «Афони» и мошенника Жоржа Милославского из «Иван Васильевич меняет профессию». Однако эти образы, хоть и являются блистательными, не идут ни в какое сравнение с персонажем Шуры Балаганова, воплощенном в фильме Михаила Швейцера «Золотой теленок». Об этом в интервью ФАН заявил артист Андрей Ургант.

«Я считаю эту роль не просто детищем очень хорошей игры Куравлева, а настоящим актерским шедевром, — сказал Ургант. — За это ему следовало дать звание Героя Советского Союза! Следует также отметить то, как умело режиссер «Золотого теленка», Михаил Швейцер, смог раскрыть персонажа Балаганова через игру Куравлева. Остальные его роли тоже хороши, и большинство даже блистательны, но именно эта — гениальная».

Global Look Press / Комсомольская Правда/Global Look Press

Собеседник ФАН подчеркнул, что сегодня страна потеряла великого актера.

«И я скорблю вместе с нашими согражданами», — с грустью произнес Ургант.

Ранее президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий заявил, что готов похоронить Леонида Куравлева бесплатно.