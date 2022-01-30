Глава статведомства Турции ушел в отставку после публикации данных по инфляции

Анкара, 30 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу статистического ведомства Саита Эрдала Динчера. Это произошло после публикации данных по инфляции и безработице в стране, сообщает TELE1 со ссылкой на президентский указ.

Согласно данным агентства, уровень инфляции в Турции по итогам минувшего года достиг 36,1%, что оказалось рекордом за последние 19 лет. При этом безработица, по данным от ноября 2021 года, сохранилась на отметке 11,2% с учетом сезонных факторов.

Динчер пробыл на своей должности всего 10 месяцев — с марта 2021 года. Его сменил Эрхан Четинкая, который прежде являлся заместителем председателя банковского регулятора Турции.

Курс турецкой лиры стабилизировался, заявил ранее Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, процентные ставки в государстве будут снижаться, а «вместе с ними» упадет и уровень инфляции.