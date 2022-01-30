Тратить деньги на Руси 30 января считалось плохой приметой

Москва, 30 января. День Антона Перезимника праздновали на Руси 30 января. Этот день давал надежду на отступление зимы.

Предки связывали этот день с большим количеством традиций, обычаев и суеверий, которые нельзя было нарушать в последний день января. Считалось, что энергия людей убывает вместе с тем, как уходит из поля зрения луна. Это касалось и семейного бюджета, за которым нужно было очень строго следить.

Тратить деньги в день Антона Перезимника считалось плохой приметой. Согласно суеверию, существовал риск потерять все средства, а получить их обратно было проблематично.

Также нужно было тщательно подбирать слова при общении с семьей или любимыми, так как вырастала вероятность ссор и расставаний. Все это связывали с бессилием и раздражительностью, которые настигали 30 января.

Также на Руси чтили память мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских. Первый был диаконом и подвергся пыткам за свои убеждения, а второй стражем в тюрьме, которого также истязали за веру в Иисуса Христа.