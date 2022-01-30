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Девелоперам придется подстраиваться под покупателей на фоне роста ипотечных ставок

Экономика
Девелоперам придется подстраиваться под покупателей на фоне роста ипотечных ставок
pixabay.com  /  Syaibatul Hamdi

Москва, 30 января. Девелоперы на фоне роста ипотечных ставок станут предлагать клиентам новые скидки и акции, рассказал «Известиям» основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев.

По его словам, это нужно застройщикам, чтобы нивелировать высокую стоимость квартир, которую задает дорожающая ипотека. Специальные предложения и скидки также наблюдаются и на вторичном рынке жилья, обратил внимание специалист.

С его мнением согласился совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Он рассказал, что по мере увеличения ставок девелоперы запускают совместные программы субсидирования ипотеки с банками.

«Конечно, такая модель сейчас очень привлекательна, потому что заемщикам важно снизить текущую нагрузку на семейный бюджет из-за необходимости выплачивать долг банку», — указал Щекин.

В то же время, как считает управляющий партнер Point Group Павел Трейвас, пока российский рынок еще не полностью трансформировался в «рынок покупателя» и реализовать качественное предложение без существенных дисконтов пока возможно. По словам специалиста, все, что выставляется по адекватной цене и не имеет открытых недостатков, без проблем находит покупателя.

Аналитики ЦИАН ранее сообщили, что аренда жилья стала в России выгоднее, чем покупка квартиры в ипотеку. По подсчетам специалистов, арендная ставка в 16 крупных городах страны по итогам 2021 года составила 67% от ежемесячного платежа по ипотеке.

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ипотека жилье строительство недвижимость
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