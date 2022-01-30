Часть россиян получит по 16 тысяч рублей от органов соцзащиты с 1 февраля

Москва, 30 января. Российские граждане могут получить по 16 тысяч рублей от органов социальной защиты с 1 февраля, однако необходимо соблюсти одно условие.

Речь идет о разовой выплате россиянам, у которых есть статус почетного донора. Тем, кто помогает пополнять запасы крови в медицинских учреждениях, раз в год соцзащита предоставляет денежную выплату. Почетным донорам начнут перечислять деньги с 1 числа каждого месяца. Таким образом, в следующем месяце выплату получат те, кто подал заявление в конце января.

«С этого года размер разовой выплаты увеличился с 15 700 до 16 000 рублей. Чтобы получить деньги, необходимо подать заявление в региональное отделение соцзащиты», — передает «ФедералПресс».

Пособие назначат и почетным донорам Подмосковья. Помимо выплат, гражданам гарантирован бесплатный проезд в общественном транспорте, а пенсионерам — ежемесячная компенсация оплаты ЖКУ в размере 50%.