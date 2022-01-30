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Рождался, жил, удивлял: актриса Инна Чурикова поделилась воспоминаниями о Леониде Куравлеве

  /   Обновлено: 30 января 2022 14:20
Общество
Рождался, жил, удивлял: актриса Инна Чурикова поделилась воспоминаниями о Леониде Куравлеве
Global Look Press  /  Комсомольская Правда/Global Look Press

На 86-м году жизни скончался советский и российский киноактер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев. В беседе с ФАН своими воспоминаниями об артисте поделилась советская и российская актриса, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Инна Чурикова.

Собеседница рассказала, что ее дружба с артистом завязалась с момента съемок в фильме режиссера Глеба Панфилова «Начало».

«Это был человек оптимизма, своих принципов, таланта и человеческого, и актерского. Импровизировал, внедрялся в роль так, словно он всегда был этим персонажем. Этот человек рождался, жил, удивлял! С ним интересно жить, интересно работать, и вообще этот труд был каким-то фантастическим. Каждый день работы — как подарок. Мы не расставались, как-то все время были вместе. Вся группа у Глеба Панфилова была дружная. В этот драматический момент я улыбаюсь, потому что вспоминаю то время», — сообщила актриса.

Рождался, жил, удивлял!: артистка Чурикова поделилась воспоминаниями об актере Куравлеве
Кадр из фильма «Начало» /

Инна Чурикова также призналась, что известие о смерти Леонида Куравлева застало ее врасплох.

«Я очень опечалена. Леня был моим другом и блистательным актером. Мы дружили и доверяли друг другу. У него замечательная семья. Он человек удивительной жизнерадостности. Очень трудно говорить, когда уходит человек, который был близким. Это беда. Очень тяжело, что он ушел. Что поделать, печальный закон Бога. Это всегда происходит внезапно. Нужно прощаться с человеком, который тебе дорог, близок. Талантливый, позитивный, интересный, самобытный, родной Леня. Ленечка», — сказала собеседница ФАН.

В завершение она выразила сожаление по поводу того, что в последнее время не виделась с актером.

«Мы не встречались в последние годы, но у меня к нему отношение всегда было прекрасное и сохранилось до сих пор», — подытожила артистка.

Всенародную любовь Леониду Куравлеву принесли роли в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок», «Ищите женщину», «Самая обаятельная и привлекательная», «Место встречи изменить нельзя», «Афоня», «Семнадцать мгновений весны».

Ранее фотограф Валерий Плотников сообщил о том, что обрел считавшиеся ранее утерянными слайды с поэтом Владимиром Высоцким и актрисой Мариной Влади. По его словам, это сделает возможным выход винилового альбома с песнями артиста.

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чурикова актеры куравлев
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