Леонид Куравлев провел последние дни в хосписе без сознания

Москва, 30 января. Здоровье актера Леонида Куравлева ухудшалось, несмотря на лечение воспаления легких. Источник ФАН сообщил детали состояния артиста незадолго до смерти.

Советский артист Леонид Куравлев оказался в больнице Коммунарке в начале января с воспалением легких. Врачам удалось вылечить актера, однако его организм не справился, Куравлева отправили в хоспис. Источник из окружения артиста сообщил Федеральному агентству новостей, что артист находился без сознания незадолго до смерти.

«С воспалением в Коммунарке справились, но организм уже не выдержал, ему был присвоен статус паллиативного больного, и его перевезли в Первый московский хоспис. Последние дни он был без сознания», — отметил источник.

Леонид Куравлев скончался в возрасте 85 лет. Дату и место прощания с советской кинозвездой сообщат позднее.