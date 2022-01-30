Американист Дробницкий предрек Байдену большие проблемы после скандала с Зеленским

Вашингтон, 30 января. Владимир Зеленский за свою недолгую политическую карьеру умудрился подставить двух президентов США, причем последнего дважды.

Сначала от разговора с украинским гарантом серьезно пострадал Дональд Трамп. Как известно, демократы обвиняли его в том, что в телефонной беседе с Зеленским он оказывал на своего украинского коллегу давление, требуя ускорить расследование по делу Хантера Байдена и украинской компании «Бурисма». Трампу объявили импичмент, но после долгих прений в суде и Сенате сняли все обвинения.

Это же дело о коррупции сына зацепило и Джо Байдена, которому пришлось разбираться с «украинским скандалом» прямо во время выборов. Из-за метаний команды Зеленского, которые толком не могли выбрать, на кого делать ставки в американской предвыборной гонке Байден чуть ее не проиграл. Так называемый украинский след больно ударил по репутации Джо и стал одной из самых серьезных преград на пути к Овальному кабинету. Теперь же история с Трампом повторилась практически зеркально. Байдену грозит импичмент после скандала, раздутого CNN из-за телефонного разговора с Владимиром Зеленским. И нынешний хозяин Белого дома может не отделаться легким испугом, как это вышло в свое время у его предшественника, и потерять все из-за необычной, как говорят СМИ, беседы с украинским гарантом.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Большие, а может быть и фатальные проблемы Байдену в беседе с журналистом Романом Головановым предсказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий, подчеркнув, что в США все больше разгорается междоусобная война местных элит.

«Это скандал явно совершенно подготовленный, потому что одна часть элиты воюет против другой. Самое главное, что слил CNN, это то, что «холоп посмел перечить Байдену». И после этого началось. Сейчас республиканцы требуют расшифровки разговора с Зеленским и если демократы проиграют Конгресс осенью этого года, то республиканцы объявят Байдену импичмент, что с его уровнем поддержки среди населения и все тех же элит обернется огромными проблемами. Республиканцы уже руки потирают и готовы мстить за Трампа. Этот скандал еще дорого обойдется Байдену», — спрогнозировал развитие ситуации эксперт.

Политолог подчеркнул, что самым опасным для Джо сигналом в этой ситуации стал источник скандала. CNN можно смело называть ручным медиа демократической партии США, то есть против Байдена пошли свои же, умело манипулируя общественным мнением и подталкивая республиканцев к объявлению импичмента.

Дробницкий также добавил, что в ситуации со звонком Зеленскому для оппонентов Байдена прекрасно все, так как Белый дом проигрывает, как ни перекрути эту историю. Если отталкиваться от мифа о свободной независимой Украине, получается, что руководство США нагло врут, заверяя мировую и самое главное, свою общественность в том, что вот-вот произойдет вторжение. Зеленский ведь это яростно отрицает. Если же брать факты, это выглядит так, что вроде бы покорный и послушный сателлит решил взбрыкнуть и перечить своему непосредственному работодателю. А это уже значит, что Байден не может держать в узде даже такие слабые и безвольные активы как Украина. Как не поверни, репутация Байдена находится под ударом, а его политическое будущее становится все более туманным.

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