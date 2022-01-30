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Ученые из Университета Тафтса и Гарварда помогли лягушке отрастить потерянную ногу

Общество
Ученые из Университета Тафтса и Гарварда помогли лягушке отрастить потерянную ногу
wikipedia.org  /  Mauricio Rivera Correa / CC BY-SA 2.5

Вашингтон, 30 января. Африканская когтистая лягушка смогла восстановить потерянную конечность. Технологию разработали ученые из Университета Тафтса и Института Висса Гарвардского университета.

Специалисты придумали специальный биореактор, представляющий небольшой колпачок из силикона. В него добавили смесь из пяти препаратов, которые стимулировали образование стволовых клеток в месте, где была ампутирована лапка лягушки. Подробности исследования опубликованы в издании Science Advances.

«"Элексир» оставили всего на 24 часа, но за это время удалось запустить 18-месячный процесс отрастания почти полностью функционирующей лапы», — рассказали ученые.

Отмечается, что конечность имеет расширенную костную структуру, но выглядит естественно. Нога может двигаться и реагировать на раздражители. Лягушка уже использовала ее для плавания и прыжков.

Ранее профессор Тору Минамино из Университета Джунтендо в Японии совместно с группой ученых создал вакцину против клеток, которые провоцируют старение.

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ученые лягушка конечность
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