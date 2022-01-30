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Напряженность в отношениях РФ и Украины угрожает мировому рынку зерна

Экономика
Напряженность в отношениях РФ и Украины угрожает мировому рынку зерна
pxfuel.com

Москва, 30 января. Усиление напряженности в отношениях между Россией и Украиной может негативно сказаться на мировом рынке зерна, заявила ТАСС экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Моника Тотова.

Она напомнила, что обе страны — одни из крупнейших в мире экспортеров зерна, и их доля на рынке составляет 30%. Однако пока сложно утверждать, как именно нынешняя ситуация скажется на поставках, считает Тотова.

«Если дальнейшее развитие [событий] скажется на производстве, логистике экспорта и прочем воздействие на рынки зерна будет весьма ощутимым», — подчеркнула представитель ФАО.

Международный валютный фонд ранее предупредил, что эскалация ситуации на Украине способна усугубить энергетический кризис. Рост цен на энергоносители вызовет повышение цен на другие товары и ускорит глобальную инфляцию, полагают аналитики МВФ.

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украина зерно продовольствие
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