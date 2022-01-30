Глава Bellator Кокер отказал Федору Емельяненко в титульном поединке

Финикс, 30 января. Глава промоушена Bellator Скотт Кокер рассказал, что российский боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко просил его организовать титульный бой с представителем США Райаном Бейдером, если тот победит Валентина Молдавского в рамках турнира Bellator 273.

В ночь на воскресенье Молдавский проиграл 38-летнему американцу в титульном бою на турнире Bellator 273 в Аризоне. Поединок продолжался все пять раундов, в результате судьи единогласным решением отдали победу Бейдеру.

«Перед боем Райана с Молдавским Федор сказал, что хочет драться с Бейдером, если тот победит Валентина. Но я ответил, что победитель подерется с Чейком Конго на турнире в Париже. Посмотрим, что будет дальше, в этом бизнесе все меняется стремительно», — признался руководитель организации в ходе пресс-конференции.

Напомним, Молдавский мог стать новым чемпионом организации в случае победы над американцем. В послужном списке россиянина 13 боев (11 побед и два поражения).