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Британия готова перебросить дополнительные войска в Эстонию из-за ситуации на Украине

Армия
Британия готова перебросить дополнительные войска в Эстонию из-за ситуации на Украине
royalnavy.mod.uk  /  The Royal Navy website

Лондон, 30 января. Британия рассматривает возможность увеличения численности воинского контингента в Эстонии из-за ситуации вокруг Украины.

В сообщении пресс-службы британского премьер-министра Бориса Джонсона говорится, что Лондон готов оказать максимальную помощь НАТО. Отмечается, что окончательные детали предложения Лондон обсудит с союзниками в Брюсселе на следующей неделе.

«Великобритания рассматривает вариант удвоения численности войск и отправки оборонительного вооружения в Эстонию. Реактивные самолеты, военные корабли и военные специалисты могут быть направлены, чтобы защитить союзников по НАТО», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории Эстонии начались крупные военные учения сил НАТО Winter Camp. В них принимают участие около 1,4 тысячи эстонских, французских и британских военнослужащих.

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