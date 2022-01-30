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Актер Леонид Куравлев хотел, чтобы его похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой

  /   Обновлено: 30 января 2022 12:35
Общество
Актер Леонид Куравлев хотел, чтобы его похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой
Кадр из фильма «Золотой теленок»

Москва, 30 января. Близкие будут добиваться захоронения артиста Леонида Куравлева на Троекуровском кладбище рядом с женой.

30 января стало известно о смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Источник из окружения актера сообщил ФАН, что близкие хотят похоронить его на Троекуровском кладбище, где покоится его супруга, которую он всю жизнь любил.

Недавно стало известно, что звезда фильма «Афоня» покинул больницу в Коммунарке после нескольких недель лечения. Артиста переместили в хоспис, где он провел уже шесть дней.

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