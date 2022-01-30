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Кедми: попытка нанести ракетный удар по России обернется для США полным уничтожением

Армия
Кедми: попытка нанести ракетный удар по России обернется для США полным уничтожением
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 января. Россия не заинтересована в развязывании ядерного конфликта, но попытка США нанести ракетный удар по государству обернется для американцев полным уничтожением, заявил политолог Яков Кедми.

Эксперт в эфире YouTube-канала Metametrica высказался об угрозе масштабного ядерного конфликта. По его словам, Россия в таком сценарии совершенно не заинтересована, а США даже при большом желании не рискнут развязать такой конфликт, потому что будут уничтожены.

Кедми подчеркнул, что сегодня сохраняются определенные риски применения ядерного арсенала. При этом речь идет не о глобальной войне, а о военном противостоянии с применением тактического ядерного вооружения. На этом фоне эксперт одной фразой российского президента Владимира Путина обрисовал американцам последствия попытки удара по России.

«Путин предупредил: при первой попытке пуска ракет в нашу сторону мы не будем спрашивать, какие у них боеголовки, — страна, которая пошлет эти ракеты, будет уничтожена», — сказал Кедми.

Ранее военные эксперты заявили, что власти США должны пересмотреть ядерную доктрину государства и отказаться от применения стратегического оружия первыми. По их словам, это необходимо сделать из-за возрастающего напряжения в отношениях с Россией.

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