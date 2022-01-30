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Причиной смерти актера Леонида Куравлева стала остановка сердца

  /   Обновлено: 30 января 2022 12:33
Общество
Причиной смерти актера Леонида Куравлева стала остановка сердца
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 30 января. Советский актер Леонид Куравлев скончался в Москве после остановки сердца. Незадолго до этого он оказался в хосписе.

Леонид Куравлев ушел из жизни вскоре после выписки из больницы. Артист несколько недель лечился от пневмонии, однако затем его перевели в хоспис. Источник из окружения Куравлева сообщил ФАН, что причиной смерти актера стала остановка сердца.

«Да, (находился) в хосписе, куда его перевели из Коммунарки. Говорят, ожидаемо было. У него помимо смешанной деменции, была цереброваскулярная болезнь, мозг умирал. Причина — остановка сердца», — отметил источник.

Куравлев умер на 86-м году жизни. Дата и место церемонии прощания пока неизвестны.

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