Причиной смерти актера Леонида Куравлева стала остановка сердца

Москва, 30 января. Советский актер Леонид Куравлев скончался в Москве после остановки сердца. Незадолго до этого он оказался в хосписе.

Леонид Куравлев ушел из жизни вскоре после выписки из больницы. Артист несколько недель лечился от пневмонии, однако затем его перевели в хоспис. Источник из окружения Куравлева сообщил ФАН, что причиной смерти актера стала остановка сердца.

«Да, (находился) в хосписе, куда его перевели из Коммунарки. Говорят, ожидаемо было. У него помимо смешанной деменции, была цереброваскулярная болезнь, мозг умирал. Причина — остановка сердца», — отметил источник.

Куравлев умер на 86-м году жизни. Дата и место церемонии прощания пока неизвестны.