Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 14:21
14:20
Спорт
Болельщица спрыгнула с трибуны на корт во время финала Australian Open
14:18
Общество
Минпросвещения России не планирует массовый перевод школ на удаленку из-за пандемии
14:17
Происшествия
В Петербурге шестой день разыскивают 13-летнюю школьницу с пирсингом в носу
14:14
Общество
Эндокринолог Михалева рекомендовала гипертоникам пить какао и апельсиновый сок
14:12
Общество
Василий Ливанов назвал умершего Леонида Куравлева артистом с истинно русским характером
14:11
Происшествия
Калмыкские полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве
14:10
Общество
Врач Мясников заявил о способности домашних животных укреплять иммунитет хозяина
14:10
Происшествия
Движение по Петергофскому шоссе в сторону Стрельны частично приостановлено из-за ДТП
14:10
Общество
Астролог Пахадиа перечислила знаки зодиака, которые никогда не признаются в неправоте
14:08
Политика
Лавров: втягивание Украины в НАТО пагубно скажется на отношениях Запада с Россией
Все новости

Популярный интернет-мем послужил семье из Белгорода идеей для бизнеса

Видео

Мама дизайнера Юлии заболела раком. Чтобы помочь родному человеку отвлечься от переживаний, дочка придумала для нее хобби. Неожиданно новое увлечение переросло в семейный бизнес.

Идея забавных подушек-рыб пришла Юлии из известного интернет-мема про «рыбов». Сначала девушка подготовила эскизы и лекала, затем она навезла маме кучу разных тканей, из кладовки была извлечена 90-летняя швейная машинка, и работа закипела. Забавные рыбки получили положительный отклик в Интернете, пошли первые заказы. Сперва интерес проявляли друзья и знакомые, затем пошли заказы со всей страны и даже из-за рубежа.

«Нам очень понравилось шить «рыбов», на самом деле, потому что очень простая форма. И я выложила это в Instagram, это понравилось моим друзьям. Я поняла, что на них спрос есть, они прикольные», — вспоминает дизайнер рыб-подушек Юлия.

К работе в «рыбном цехе» подключилась вся семья: Юлия занимается дизайном, папа раскраивает ткани, сестры и мать шьют готовые модели. Мама девушки-дизайнера призналась, что новое увлечение помогло ей справится с плохими мыслями, связанными со страшной болезнью.

«Я на это пошла только ради своих товарищей по несчастью, которые впадают в отчаяние. Я тоже лежала, впадала, уже готовилась к смерти, придумала, в каком платье меня хоронить. А потом внучка принесла мне вышивку лентами. Я стала вышивать, как-то мысли сменились, горестные эти, отошли. Я как-то отвлеклась, а потом дочь тоже [приносила] всякие поделки, шитье. И я забыла, что я больная», — призналась Юлия Лисенко.

На руку мастерам в начале старта их бизнес-проекта сыграла близость Нового года. Рыбы-мемы оказались отличным подарком к празднику, и семья едва справлялась с нахлынувшим потоком заказов. Евгения вспоминает, что для некоторых покупателей их продукция стала нечто большим, чем просто сувениром.

«Одна женщина, интересный был такой заказ, она пишет: «Я уезжаю из России, мне нужен кусочек Родины. Пожалуйста, сшейте мне рыбу». Я думаю, дорогого стоит наша рыба — стала кусочком Родины для кого-то», — рассказала Евгения.

Сейчас семья ежедневно получает от одного до трех заказов. Семейный бизнес не утихает. А для Евгении он стал настоящим спасением и примером для тех, кто находится в депрессии, борясь с онкологией.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Популярный интернет-мем послужил семье из Белгорода идеей для бизнеса
белгород бизнес мем рыбы хобби
Комментировать