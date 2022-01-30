Популярный интернет-мем послужил семье из Белгорода идеей для бизнеса

Мама дизайнера Юлии заболела раком. Чтобы помочь родному человеку отвлечься от переживаний, дочка придумала для нее хобби. Неожиданно новое увлечение переросло в семейный бизнес.

Идея забавных подушек-рыб пришла Юлии из известного интернет-мема про «рыбов». Сначала девушка подготовила эскизы и лекала, затем она навезла маме кучу разных тканей, из кладовки была извлечена 90-летняя швейная машинка, и работа закипела. Забавные рыбки получили положительный отклик в Интернете, пошли первые заказы. Сперва интерес проявляли друзья и знакомые, затем пошли заказы со всей страны и даже из-за рубежа.

«Нам очень понравилось шить «рыбов», на самом деле, потому что очень простая форма. И я выложила это в Instagram, это понравилось моим друзьям. Я поняла, что на них спрос есть, они прикольные», — вспоминает дизайнер рыб-подушек Юлия.

К работе в «рыбном цехе» подключилась вся семья: Юлия занимается дизайном, папа раскраивает ткани, сестры и мать шьют готовые модели. Мама девушки-дизайнера призналась, что новое увлечение помогло ей справится с плохими мыслями, связанными со страшной болезнью.

«Я на это пошла только ради своих товарищей по несчастью, которые впадают в отчаяние. Я тоже лежала, впадала, уже готовилась к смерти, придумала, в каком платье меня хоронить. А потом внучка принесла мне вышивку лентами. Я стала вышивать, как-то мысли сменились, горестные эти, отошли. Я как-то отвлеклась, а потом дочь тоже [приносила] всякие поделки, шитье. И я забыла, что я больная», — призналась Юлия Лисенко.

На руку мастерам в начале старта их бизнес-проекта сыграла близость Нового года. Рыбы-мемы оказались отличным подарком к празднику, и семья едва справлялась с нахлынувшим потоком заказов. Евгения вспоминает, что для некоторых покупателей их продукция стала нечто большим, чем просто сувениром.

«Одна женщина, интересный был такой заказ, она пишет: «Я уезжаю из России, мне нужен кусочек Родины. Пожалуйста, сшейте мне рыбу». Я думаю, дорогого стоит наша рыба — стала кусочком Родины для кого-то», — рассказала Евгения.

Сейчас семья ежедневно получает от одного до трех заказов. Семейный бизнес не утихает. А для Евгении он стал настоящим спасением и примером для тех, кто находится в депрессии, борясь с онкологией.