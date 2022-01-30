Александр Маршал тайно венчался с 28-летней возлюбленной

Москва, 30 января. Певец Александр Маршал прошел обряд венчания с молодой избранницей Кариной Нугаевой. Артист рассказал, почему решился окончательно связать себя с возлюбленной.

Александр Маршал уже несколько лет встречается с Кариной Нугаевой, с которой познакомился на радиостанции. Несмотря на разницу в возрасте, 64-летний артист решился на серьезный шаг в отношениях с 28-летней возлюбленной: пара тайно прошла церемонию венчания. Маршал признался в комментарии шоу «Ты не поверишь!», что серьезно относится к счастливому событию.

«Основное в жизни — это венчание. Я венчался. Это как-то автоматически желание ко мне пришло», — поделился артист.

Маршал также поделился мнением об избраннице. Он отметил, что Нугаева оказалась чутким и добрым человеком, которого «невозможно не любить». Артист также подчеркнул: его возлюбленная «далеко не дура». Стоит отметить, несколько лет назад Маршал настаивал, что быстрое развитие событий в его отношениях с Нугаевой не приведет ни к чему хорошему. Вероятно, с тех пор он окончательно убедился в чувствах к избраннице.

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