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Александр Маршал тайно венчался с 28-летней возлюбленной

Шоу-бизнес
Александр Маршал тайно венчался с 28-летней возлюбленной
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 30 января. Певец Александр Маршал прошел обряд венчания с молодой избранницей Кариной Нугаевой. Артист рассказал, почему решился окончательно связать себя с возлюбленной.

Александр Маршал уже несколько лет встречается с Кариной Нугаевой, с которой познакомился на радиостанции. Несмотря на разницу в возрасте, 64-летний артист решился на серьезный шаг в отношениях с 28-летней возлюбленной: пара тайно прошла церемонию венчания. Маршал признался в комментарии шоу «Ты не поверишь!», что серьезно относится к счастливому событию.

«Основное в жизни — это венчание. Я венчался. Это как-то автоматически желание ко мне пришло», — поделился артист.

Маршал также поделился мнением об избраннице. Он отметил, что Нугаева оказалась чутким и добрым человеком, которого «невозможно не любить». Артист также подчеркнул: его возлюбленная «далеко не дура». Стоит отметить, несколько лет назад Маршал настаивал, что быстрое развитие событий в его отношениях с Нугаевой не приведет ни к чему хорошему. Вероятно, с тех пор он окончательно убедился в чувствах к избраннице.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев поделился отношением к семейной жизни и браку. Артист признался, что расстался с супругой спустя всего две недели после свадьбы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Александр Маршал тайно венчался с 28-летней возлюбленной
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