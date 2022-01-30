Лавров предупредил о склонности США к предательству ради своей выгоды

Москва, 30 января. Соединенные Штаты могут воткнуть союзнику нож в спину из-за собственной корысти, уверен министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он высказался на фоне напряженной ситуации вокруг Украины. Недавно дипломат подчеркивал, что даже Киев испугался циничного обращения США.

На этот раз глава МИД России предупредил о способности Вашингтона предать союзников и друзей. Вашингтон может сменить позицию ради своей выгоды, объяснил Лавров в эфире программы «Воскресное время».

Ранее министр иностранных дел прокомментировал возможные антироссийские санкции США. Если Вашингтон наложит на Москву новые рестрикции, это будет равносильно разрыву отношений сторон, заявил он.