Российским пенсионерам напомнили о господдержке в 25 тысяч рублей

Москва, 30 января. Крупная денежная выплата доступна гражданам пенсионного возраста при определенных обстоятельствах, пишет PRIMPRESS.

Социальная защита населения может предоставить пенсионеру пособие в размере до 25 тыс. рублей. Соответствующей информацией делится пенсионный эксперт Сергей Власов.

Выплата идет на компенсирование расходов при покупке предметов бытовой техники. Получить деньги можно на территории нескольких отечественных субъектов. Однако программа создана специально для выделения помощи тем, кто наиболее остро в ней нуждается.

Как правило, отмечает Власов, поддержка по большей части направляется пожилым россиянам, проживающим в одиночку, либо семьям пенсионеров. Подобная выплата пользуется спросом в Москве. Специалист рассказывает, что несколько лет назад власти выделяли на данные нужды 150 млн рублей.

Согласно условиям данного проекта, пенсионеры должны потратить выдаваемую денежную помощь на приобретение требуемой бытовой техники. Заявление на получение поддержки россияне могут подать через МФЦ или сайт «Госуслуги». Специальная комиссия изучит документы и огласит свое решение в течение пяти дней. Выплата может достигать от 10 до 25 тыс. рублей. При этом государство также может компенсировать и более дорогую бытовую технику, но комиссия должна определить действительную необходимость данной покупки.

Недавно жителям страны рассказали, что минимальный размер пособия по безработице может увеличиться вплоть до 12 тыс. рублей. Такое предложение озвучил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.