Большая война на Украине, о возможности начала которой не сказал только ленивый, необязательно должна начаться на юго-востоке страны. Об этом в интервью ФАН заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Так он прокомментировал массовые сообщения о том, что Киев наращивает военную группировку на границах с ДНР и ЛНР. Кроме того, он отметил, что больше всех из-за ситуации на линии разграничения паникует президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Он уже не первый день заявляет о том, что готов к украинской агрессии, — сказал Бредихин. — И, действительно, мы видим три фронта, по которым может пойти эскалация конфликта: Донбасс, Белоруссия и граница Украины с Крымом. Так что зацикливаться только юго-восточном направлении я бы не стал».

Федеральное агентство новостей /

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