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Политолог Бредихин назвал три фронта, по которым может пойти эскалация конфликта с Украиной
Политика
Политолог Бредихин назвал три фронта, по которым может пойти эскалация конфликта с Украиной
Федеральное агентство новостей  / 

Большая война на Украине, о возможности начала которой не сказал только ленивый, необязательно должна начаться на юго-востоке страны. Об этом в интервью ФАН заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Так он прокомментировал массовые сообщения о том, что Киев наращивает военную группировку на границах с ДНР и ЛНР. Кроме того, он отметил, что больше всех из-за ситуации на линии разграничения паникует президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Он уже не первый день заявляет о том, что готов к украинской агрессии, — сказал Бредихин. — И, действительно, мы видим три фронта, по которым может пойти эскалация конфликта: Донбасс, Белоруссия и граница Украины с Крымом. Так что зацикливаться только юго-восточном направлении я бы не стал».

«Мы видим три фронта»: война на Украине не обязательно должна начаться в Донбассе
Федеральное агентство новостей /

Ранее политолог Иван Аркатов объяснил, на что действительно похожа украинская дипломатия.

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