«Не надо смертей и убийств»: американцы мечтают стать миротворцами на Украине

Американцы, накачивая Украину боевыми машинами, могут на самом деле хотеть выставить себя в качестве «голубей мира». Об этом в интервью ФАН заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Ранее стало известно, что тяжелые транспортные самолеты Соединенных Штатов и Великобритании начиная со второй половины января совершили по меньшей мере 15 рейсов на Украину для поставок оружия и военной техники. Данная информация была получена в ходе мониторинга западных авиационных ресурсов.

«От американцев и англичан Киев получил за последнее время около трех тысяч единиц боевой техники и иного вооружения, — заметил политолог. — Кроме того, были поставки из стран Прибалтики, а также те самые пресловутые немецкие каски. Так что мы можем говорить о многовекторных поставках на Украину продукции военной промышленности. Ее сейчас крайне активно «накачивают».

Федеральное агентство новостей /

Вместе с тем, продолжил эксперт, вероятность того, что будут запущены механизмы, которые приведут к большой войне, не столь велика.

«Чует мое сердце, что американцы выберут не малый и не большой конфликт, а третий путь, на котором они смогут представить себя в качестве миротворцев, — считает собеседник ФАН. — Думаю, что в момент, когда военные действия вот-вот начнутся, они вмешаются, скажут: «Стоп, не надо смертей и убийств, садимся за стол переговоров». А ведь это они сейчас являются главными информационными поставщиками того посыла, что война таки должна быть!»

Ранее политолог Иван Аркатов объяснил, на что действительно похожа украинская дипломатия.