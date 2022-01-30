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Аналитики ЦИАН отметили преимущество аренды жилья перед ипотекой

Экономика
Аналитики ЦИАН отметили преимущество аренды жилья перед ипотекой
pixabay.com  /  midascode

Москва, 30 января. Арендовать жилье в России стало выгоднее, чем покупать в ипотеку, говорится в исследовании аналитиков ЦИАН.

Эксперты сравнили стоимость аренды двухкомнатной квартиры с ежемесячным взносом по 20-летнему кредиту на аналогичную недвижимость в 16 крупных городах страны. Как оказалось, в 2021 году арендная ставка в среднем составляла 67% от платежа по ипотеке. В 2020 году арендаторы платили 79% от взноса, а в 2019-м — 80%.

Больше всего квартиросъемщики могут сэкономить в Уфе, Казани и Москве. В этих городах аренда оказалась почти вдвое дешевле платежа по кредиту. Наименьшее соотношение цен зафиксировано в Ростове-на-Дону, Челябинске и Волгограде. В этих городах стоимость аренды составляет около 75-84% от среднего ипотечного платежа.

Риелтор Александр Москатов ранее сообщил, что снижение интереса россиян к ипотеке приведет к замедлению роста цен на жилье в России. По его словам, ипотечная ставка всегда являлась одним из главных факторов, определяющим покупательский спрос.

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ипотека недвижимость аренда жилья
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